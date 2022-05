Brand in einer Küche in Wippra

Wippra/MZ - In einer Küche in Wippra hat es am Sonnabendvormittag gebrannt. Die gute Nachricht: Es wurde niemand verletzt. Die schlechte Nachricht: Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar. Wie die Polizei informiert, wurde das Feuer im Mansfelder Weg kurz nach 10 Uhr gemeldet. Die Bewohner der betroffenen seien zu diesem Zeitpunkt nicht Zuhause gewesen. Betroffen von den Brand sei nur eine Wohnung des Mehrfamilienhauses. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

