Brand im alten Bahngebäude in Sangerhausen: Polizei ermittelt die Brandstifter

Im August 2021 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Feuer, das in einem alten Lokschuppen Am Schlag ausgebrochen war, gerufen. Nun hat die Polizei drei mutmaßliche Brandstifter ermittelt.

Sangerhausen/MZ - Die Rauchwolke war am 9. August vergangenen Jahres in Sangerhausen weit zu sehen. Unbekannte hatten damals ein früheres Bahngebäude in der Straße Im Schlag in Brand gesteckt. 50 Feuerwehrleute aus Sangerhausen, Wettelrode und Gonna hatten lange zu tun, um die Flammen zu löschen.