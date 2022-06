Boxclub Sangerhausen feiert Richtfest für Anbau der Trainingshalle

Der achtjährige Arthur Müller ist eines der größten Talente beim Boxclub Sangerhausen. Noch trainiert er in der alten Sporthalle.

Sangerhausen/MZ - Der ein oder andere neidische Blick geht gegenwärtig bestimmt von Hettstedt nach Sangerhausen. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Während der Boxsport in der Kupferstadt nach dem kürzlichen Abschied von Ikone Frank Hauke seinen K. O.-Schlag bekam und buchstäblich am Boden liegt, strebt die Sportart in der Kreisstadt zu neuen Höhen.