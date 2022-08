Blick auf die Kreisoberliga - Stehen Überraschungen in der Spielserie bevor?

Der Landesklasse-Absteiger aus der Kreisstadt geht als Favorit in die Saison. Neun Punkte zur bevorstehenden Spielserie.

Symbolfoto - Ein Blick auf die Fußball-Kreisoberliga in Mansfeld-Südharz.

Sangerhausen/MZ - Am Freitagabend ist es so weit. Mit dem Eröffnungsspiel der Kreisoberliga zwischen Blau-Weiß Ahlsdorf und Wacker Helbra rollt der Ball auch wieder in der höchsten Spielklasse der Region Mansfeld-Südharz. Die Mitteldeutsche Zeitung wirft einen Blick auf die Kreisoberliga.