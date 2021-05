Bleibt Sangerhausen „Vorrangstandort“?

Sangerhausen

- Derzeit ist Sangerhausen im Landesentwicklungsplan des Landes aufgeführt. Als einer von sechs „Vorrangstandorten“, bei denen man die Ansiedlung von Industrie möglich machen will. Jüngst erklärte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) allerdings in der MZ, dass man diesen Plan revidieren wolle. Was bedeutet das für Sangerhausen?

„Das Wirtschaftsministerium strebt eine Aktualisierung der Landesentwicklungsplanung insbesondere im Hinblick auf die marktstarken und nachgefragten Standorte im Land an“, sagt Matthias Stoffregen, Sprecher des Wirtschaftsministeriums, auf Nachfrage. „Hintergrund ist, dass beispielsweise in Magdeburg, Halle sowie im Chemiedreieck nicht mehr genügend freie Industrie- und Gewerbeflächen für Großansiedlungen bereitstehen.“

Sangerhausen soll im Blick bleiben

Dort solle also die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich mehr Unternehmen ansiedeln. Denn diese suchten stets auch immer nach Orten, wo schon mehrere Firmen angesiedelt sind, so Stoffregen. Deshalb verzeichneten Chemie-, Pharma- und Automotive-Standorte im Land aktuell eine hohe Nachfrage.

Trotz der Novellierung, die allerdings erst in der kommenden Legislaturperiode angegangen werden solle, bliebe auch weiterhin die Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten am Standort Sangerhausen im Blick, versicherte Stoffregen.

Klar sei aber auch, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann: „Es wird nicht darum gehen, einzelne Regionen gegeneinander auszuspielen.“ Man benötige zur Fortentwicklung der Wirtschaftsstruktur des Landes passgenaue Lösungen für jede Region. Ob diese passgenaue Lösung im Falle Sangerhausen der Industriepark Mitteldeutschland ist, soll eine Machbarkeitsstudie endgültig klären. Ihr Abschluss ist auf den 23. Januar festgesetzt worden.

Hürden für Infrastrukturförderung gesenkt

Um die Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten weiter voranzutreiben, hatte das Wirtschaftsministerium bereits im Oktober 2020 die Hürden für Infrastrukturförderung gesenkt. Die Erschließung von Gewerbegebieten durch Kommunen wird jetzt bereits vom Ministerium gefördert, wenn mindestens die Hälfte der bereits bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen belegt sind. Zuvor mussten zwei Drittel der Flächen vergeben sein.

„Die Mindestauslastung von Gewerbegebieten wurde ursprünglich eingeführt, um Leerstände zu vermeiden. In den 1990er Jahren konnten erschlossene Gebiete über Jahre hinweg nicht vermarktet werden“, erläutert Stoffregen. Das habe sich inzwischen dramatisch geändert.

Das Konzept des Wirtschaftsministeriums sehe daher auch vor, Vorratserschließungen künftig wieder zu fördern, „wenn der Minister eine entsprechende Ausnahmeentscheidung trifft“, so der Sprecher. Aktuell müssten Absichtserklärungen von mindestens zwei Investoren vorliegen, bevor die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes förderfähig sei.

Durch die Änderung des Förderrahmens im vergangenen Jahr „können ferner Gebietskörperschaften für die Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen in der Strukturwandelregion befristet bis zum Bewilligungsdatum des 31. Dezember 2023 mit einem Höchstfördersatz von bis zu 95 Prozent - anstelle von bislang bis zu 90 Prozent - gefördert werden“, präzisiert Stoffregen. Dadurch sollten ebenfalls Investitionsanreize geschaffen werden.