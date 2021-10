Blau-Weiß Farnstädt und der VfB Sangerhausen stehen sich erneut gegenüber

Sangerhausen/Kelbra/MZ - Ein allseits bekannter Satz ist der Spruch, dass man sich im Leben bekanntlich immer zweimal trifft. Das ist auch im Fußball der Fall, hier gibt es im Verlauf einer Saison Hin- und Rückspiele. Das aber zwischen Hin- und Rückspiel nur acht Tage liegen, ist alles andere als die Regel, sondern selbst in einer Zeit, in der nichts mehr alltäglich und normal scheint, eine Ausnahme.

Beim Duell der Fußball-Verbandsliga zwischen dem VfB Sangerhausen und Blau-Weiß Farnstädt ist das aber der Fall. Nachdem sich beide Teams am 1. Oktober im Sportpark Friesenstadion der Kreisstadt gegenüberstanden, folgt nun in der Otto-Wolf-Kampfbahn in Farnstädt das nächste Duell.

Auftaktspiel wegen Kopfverletzung von VfB-Mannschaftskapitän abgebrochen

Genaugenommen ist es eigentlich schon das dritte Aufeinandertreffen beider Vertretungen. Die Partie, die am Sonnabend angepfiffen wird, stand schon als Auftaktspiel der Saison am 30. Juli auf dem Programm. Damals wurde das Spiel, das weit über 750 Zuschauer live verfolgten, aber nach einer schweren Kopfverletzung von VfB-Mannschaftskapitän Marcus Rauer abgebrochen und wird deshalb nun am Sonnabend neu angepfiffen.

Rauer selbst sagt: „Es geht mir wieder einigermaßen gut. An Fußball ist definitiv aber noch nicht wieder zu denken. Mindestens ein halbes Jahr soll ich keinen Kontaktsport betreiben.“ Zum Spiel in Farnstädt aber will der VfB-Kapitän, der derzeit auf dem Platz durch Patrick Olbricht vertreten wird, dabei sein und die Mannschaft unterstützen.

Natürlich freut sich Marcus Rauer darüber, dass sein Team die „Kurve“ gekriegt und zuletzt so erfolgreich aufgetrumpft hat. „Wir machen weniger Fehler als zuvor. Wir sind griffiger geworden, im Spiel nach vorn geht immer etwas. Die Mannschaft ist besser als in den zurückliegenden Jahren. Das kann man schon so sagen“, so seine Analyse.

Sprung auf Rang fünf ist drin

Zum Sportlichen: Leicht ist dem VfB Sangerhausen der 2:0-Erfolg im Friesenstadion gegen Farnstädt nicht gefallen. Am Sonnabend wollen sich die Gastgeber unbedingt für die Niederlage revanchieren und ihren zweiten Saisonsieg einfahren.

Bruno Weick und der VfB Sangerhausen spielen in Farnstädt. (Foto: Ralf Kandel)

Dennoch: Der VfB geht als Favorit in die Partie. Mit einem Sieg können die Sangerhäuser weiteren Boden in der Tabelle gutmachen. Mit dann 14 Zählern auf dem Konto wäre der Anschluss an die obere Tabellenspitze endgültig geschafft, ein Platz in der Meisterrunde greifbar.

Dann wäre die Freude nach dem schnellen Wiedersehnen zumindest bei den Gästen groß. Anstoß der Partie in Farnstädt am Sonnabend ist 14 Uhr, als Schiedsrichter amtiert Alexander Kroll.

Kelbra erwartet den Weißenfelser SC

Von derartigen Tabellenregionen, wie sie der VfB Sangerhausen anvisiert, kann der SV Kelbra derzeit nur träumen. Auch das Team von Trainer Daniel Richter ist am Sonnabend am Ball. Die Kelbraer empfangen auf dem Sportpark „Rote Erde“ die Mannschaft vom Weißenfelser SC. Und damit ein Team, das nach dem aktuellen Stand der Dinge ebenfalls in der Abstiegsrunde mitwirken könnte. Die Weißenfelser haben derzeit elf Zähler auf dem Konto, die Kelbraer derer vier.

Die Gastgeber sind die Remiskönige der Liga. Vier der letzten fünf Partien, die der SV bestritt, endeten unentschieden. Nun soll endlich im letzten Spiel der Hinrunde der erste Sieg her.

Das bisher einzige Duell zwischen beiden Teams endete mit einem 2:0-Sieg der Weißenfelser. Beim Wiedersehen hoffen die Kelbraer auf den Sieg. Man darf gespannt sein, ob das umgesetzt werden kann. Schiedsrichter in der 14 Uhr beginnenden Partie ist Daniel Feist.