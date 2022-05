Bitterer Beigeschmack: Wie viel die Mansfeld-Südharzer aktuell für eine Kugel Eis bezahlen müssen

Der Preis für eine süße Erfrischung ist in vielen Eisdielen gestiegen. Woran das liegt und wie die Kunden reagieren.

Sangerhausen/MZ - Schlendert man dieser Tage durch die Gassen der Rosenstadt, wandert entlang des Süßen Sees oder bummelt gemütlich über den Marktplatz am Luther vorbei, steigt bei den hohen Temperaturen bei vielen sicherlich auch die Lust auf eine Kugel Eis. Doch wie vieles andere wird auch der Besuch in der Eisdiele teurer. Die Gastronomen in Mansfeld-Südharz mussten die Preise pro Kugel erhöhen. Flächendeckend liegt die Preiserhöhung bei zehn Cent. Je nachdem, wie sich die Kosten bei den Zulieferern entwickeln, könnten die Preise sogar noch weiter steigen.