Bis zu 1,50 Meter tiefe Löcher klaffen im Sangerhäuser Friesenstadion

Sangerhausen/MZ - So etwas, sagt Olaf Glage, habe er auch noch nicht erlebt und im Leben auch nicht erwartet. Am Montag schon geschah auf dem Kunstrasenplatz beim VfB Sangerhausen am Friesenstadion Unerwartetes. Drei Löcher hatten sich unter dem Kunstrasenplatz aufgetan, am Mittwoch wurden sie nun fertig repariert. „Es waren auf einmal Dellen im Boden und der Kunstrasen hing durch. Das sah ein bisschen aus wie auf einem Trampolin“, sagt Glage, Trainer der ersten Fußballmannschaft des VfB.

