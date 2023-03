Die Strecke der Tour ist etwa 100 Kilometer lang. Nach dem Start in Nordhausen werde über Niedersachswerfen und Ilfeld in den Harz hinein gefahren.

Südharz/MZ - Bei einer großen Ausfahrt am 13. Mai wollen Biker gemeinsam Motorrad fahren und dabei Gutes tun. Die Ausfahrt unter dem Motto „Ride for charity“ findet zu Gunsten der Peter-Maffay-Stiftung statt, die sich für notleidende Kinder einsetzt. Sie soll von Nordhausen aus auch in den sachsen-anhaltischen Teil des Südharzes führen.