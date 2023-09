Die Band der United Staates Air Force in Europe spielt zum vierten Mal in Sangerhausen. Die Karten für den Auftritt sind fast alle schon weg. Der Rotary-Club verlost aber noch fünf mal zwei Freikarten.

Bigband der US Air Force spielt im Goldenen Saal in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Zum vierten Mal in Folge kommt die Band der United Staates Air Force in Europe (USAF) auf Einladung des Rotary-Clubs Sangerhausen in die Rosenstadt. Sie wird am kommenden Sonntag, 24. September, um 17 Uhr, ein Konzert geben, und zwar diesmal nicht auf der Bühne des Europa-Rosariums, sondern im gerade eingeweihten Goldenen Saal.