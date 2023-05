Sangerhausen/MZ - Zuerst fällt nur auf, dass da abends neben der Treppe gleich mehrere Bienen um die Bergkiefer schwirren. Das ist ungewöhnlich, also schaut man sich das Ganze mal näher an. Und dabei offenbart sich das ganze Ausmaß: In den Zweigen der Kiefer hat sich in Sangerhausen ein Bienenvolk niedergelassen. Dicht aneinandergedrängt hängen die Insekten im Baum. Offensichtlich ist am späten Nachmittag ein Schwarm ausgeflogen und auf der Suche nach einer neuen Bleibe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.