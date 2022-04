BGH prüft U-Haft: IS-Rückkehrerin Leonora Messing bald auf freiem Fuß?

Breitenbach/Karlsruhe - Haftprüfungstermin am Bundesgerichtshof für Leonora Messing

Leonora Messing, die aus Breitenbach bei Sangerhausen stammende Frau des IS-Terroristen Martin Lemke, könnte an diesem Freitag auf freien Fuß kommen. Wie Jörg Schoenian, der Verteidiger der 21-Jährigen, und die Bundesanwaltschaft bestätigten, findet im Laufe des Tages ein Haftprüfungstermin am Bundesgerichtshof (BGH) statt. Zu dem soll die 21-Jährige aus der U-Haft in Halle nach Karlsruhe gebracht werden, wo der Bundesgerichtshof seinen Sitz hat.