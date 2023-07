Ein betrunkener Radfahrer hat am Samstag für Aufregung gesorgt. Der Mann fuhr auf der Flucht unter anderem gegen ein Feuerwehrauto und stürzte in einen Graben.

Betrunkener Radfahrer baut in Wallhausen gleich mehrere Unfälle

Mann war per Haftbefehl gesucht

Wallhausen - Ein Fahrradfahrer (42) hat am Samstag in Wallhausen gleich mehrere Unfälle verursacht. „Zunächst fuhr er gegen 13.15 Uhr im Bereich Am Sportplatz gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen“, sagte Polizeisprecher Michael Ripke.