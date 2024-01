Opfer auch in Mansfeld-Südharz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Die Polizei im benachbarten Nordthüringen warnt vor dubiosen Geldanlagen im Internet. Aber auch in MSH hat es laut Polizeisprecherin Steffi Schwan bereits eine ganze Reihe ähnliche Fälle gegeben, in denen Menschen um hohe Geldsummen gebracht wurden. Erst vor wenigen Tagen sei ein Fall angezeigt worden, bei dem drei Männer im Alter von 35, 37 und 42 Jahren aus dem Landkreis so insgesamt 120.000 Euro verloren.