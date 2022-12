Betrüger erbeuten 11.000 Euro „Falschgeldprüfer“ zocken 88-jährige Seniorin in Mansfeld-Südharz ab

Unbekannte haben eine Seniorin in einem kleinen Ort im Landkreis um viel Geld gebracht. Ein zweiter Versuch schlug in einem Nachbarort fehl. Was die Polizei rät.