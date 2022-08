Beschluss über Neubau an diesem Freitag möglich

Das neue Verwaltungsgebäude würde auf dem verbandseigenen Grundstück in der Lengefelder Straße in Sangerhausen errichtet, wenn die Verbandsversammlung zustimmt.

Sangerhausen/MZ - Das Thema wabert seit Jahren durch die Tagesordnungen des Wasserverbands Südharz: An diesem Freitag könnte der Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) in der öffentlichen Verbandsversammlung fallen. Doch ob es dazu kommt, gilt keineswegs als sicher.