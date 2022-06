Berufungsverfahren ausgesetzt: Ist die Sangerhäuser Serieneinbrecherin schuldunfähig?

Sangerhausen/Halle/MZ - Die Taten sorgten im vergangenen Jahr immer wieder für Schlagzeilen in Sangerhausen: Eine 32-jährige Frau soll damals auf der Suche nach Geld und Wertsachen in Häuser, Wohnungen und Autos eingestiegen sein. Im März dieses Jahres wurde sie unter anderem wegen Wohnungseinbruchdiebstahls, gewerbsmäßigen Computerbetrugs, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Körperverletzung vom Schöffengericht in der Kreisstadt zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Sie hat dagegen Berufung eingelegt.

