Berufsmesse: 43 Firmen aus Mansfeld-Südharz stellen sich künftigen Schulabgängern vor

Tristan Weckmesser wird Notfallsanitäter. Die Hälfte seiner Ausbildung in der Rettungswache in Eisleben hat er geschafft.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Am Stand von Tristan Weckhaus (20) in der Turnhalle der Berufsschule ging es blutig zu: Mit einer Übungspuppe war dort sehr realistisch die Szene nach einem Unfall nachgestellt worden. Der 20-Jährige befindet sich gerade in der Ausbildung zum Notfallsanitäter beim Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises. Seine Lehrrettungswache ist die in der Lutherstadt Eisleben. Voller Stolz berichtet der 20-Jährige über die verantwortungsvolle Arbeit, die seine Kollegen und auch er schon bei den Einsätzen leisten.