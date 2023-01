Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz laden zum Informationstag

Symbolbild - Schüler können sich beim Informationstag am Standort der BbS in Sangerhausen über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Eisleben/Sangerhausen/Hettstedt/MZ - Die Berufsbildenden Schulen (BbS) Mansfeld-Südharz wollen Schülern aus dem Landkreis dabei helfen, Berufe für sich zu entdecken und dabei im günstigsten Fall den Traumberuf für sich selbst zu finden. Gelegenheit dazu haben Schüler der achten, neunten und zehnten Klassen beim Informationstag am Samstag, 18. Februar, am Standort der BbS in Sangerhausen in der Friedrich-Engels-Straße. Der Informationstag steht unter dem Motto „Entdecke deinen Beruf!“