Einmal wöchentlich stellen wir Ihnen Menschen bei ihrer Arbeit vor. Wir begleiten sie zwei Stunden: Für die Arbeit in der Pflege hat es während der Pandemie viel Beifall gegeben. Der dürfte nie enden… Dafür stehen Menschen wie Antje Müller.

Sprechen, waschen, anziehen, füttern, ... - So sieht der Arbeitsalltag einer Pflegefachkraft aus

Sangerhausen/MZ - Draußen ist es momentan noch fast völlig dunkel, wenn für Antje Müller die Frühschicht beginnt. Diese Schicht mag die 56-Jährige am meisten. Vielleicht weil sie mit dieser Schicht und den Bewohnern des Awo-Pflegeheimes am Rosarium in den Tag starten kann. Das hat etwas von Zuversicht.