Sangerhausen - Es war ein farbenprächtiges Bild in Sangerhausens Altstadt: Etwa 400 Berg- und Hüttenleute zogen am Samstag während des 8. Landestreffens des Landesverbands der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine durch die Sangerhäuser Altstadt.

Anlass war das 30. Gründungsjubiläum des Verbands. Bei schönstem Frühlingswetter hatte das Treffen am Vormittag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der voll besetzten Ulrichkirche begonnen, der von der evangelischen Kantorei Sangerhausen begleitet wurde. Danach gab es einen Bergaufzug mit Blaskapellen und dem Spielmannszug aus Hettstedt von der Kirche bis zum Marktplatz.

Im Video: Umzug der Bergleute zum Landestreffen der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine in Saangerhausen

8. Landestreffen der Bergleute in Sangerhausen (Kamera/Schnitt: Jürgen Lukaschek)

Viele Schaulustige verfolgten das Spektakel, bei dem die Teilnehmer mit ihren bunten Fahnen und in ihren Festuniformen, sogenannten Berghabits, durch die Straßen zogen. Der Nachmittag klang dann mit Musik bei Kaffee und Kuchen oder auch herzhaftem Essen und Kaltgetränken auf den Marktplatz aus. Es war wie von Erich Hartung, dem Vorsitzenden des Landesverbands, versprochen ein Fest für ganz Sangerhausen.

Bereits am Freitagabend hatte es einen Empfang im Glashaus des Europa-Rosariums gegeben, an dem auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) teilnahm und die Festansprache hielt. Hartung ließ dort auch die Geschichte des Landesverbands Revue passieren, der am 21. Januar 1993 in Sangerhausen gegründet worden war. Der Verband ist seitdem von vier auf 21 Mitgliedsvereine angewachsen. Tendenz weiter steigend.

Die Mitglieder kommen aus ganz Sachsen-Anhalt: Vom Raum Salzwedel bis ins Mansfeldische. Die Mansfeld-Region stellt aber aufgrund ihrer Kupferbergbautradition mit sieben Mitgliedsvereinen den Großteil. Ziel der Vereine ist es, die bergmännische Traditionspflege und den Kameradschaftsgeist der Bergleute in die heutige Zeit zu tragen.