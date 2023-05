Schon mehrfach haben sich die Absolventen der „Zweijahresschule“ in Eisleben des Abschlussjahrgangs 1958 getroffen. Jährlich ging es dabei in verschiedenste Regionen ...

Grillenberg/MZ - Die Vorfreude ist groß: Nächste Woche, am 24./25. Mai, werden sich 14 Bergingenieure in Grillenberg treffen. Ihre gemeinsame Lebensetappe begann 1952 an der „Zweijahresschule“ in Eisleben, nach der Lehre studierten sie und arbeiteten später zum größten Teil im Mansfeld-Kombinat. „Jetzt begehen wir ehemaligen Bergschüler im Alter von 85 bis 87 Jahren das 65. Abschlussjahr“, sagt Bruno Ensminger aus Emseloh.