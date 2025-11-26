Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz Belinda Hesse aus Bösenrode ist als Mitglied des Kreisseniorenrates Ansprechpartnerin - Was sie bewegen will
Die Seniorinnen und Senioren der Verbandsgemeinde Goldene Aue haben in Belinda Hesse eine Ansprechpartnerin für ihre Probleme. Ab Januar bietet sie Sprechstunden in Berga an.
Aktualisiert: 26.11.2025, 15:12
Bösenrode/MZ. - Seit vergangenem Juni ist Belinda Hesse aus Bösenrode Mitglied des Kreisseniorenrates Mansfeld-Südharz. „Hier arbeite ich für die Verbandsgemeinde Goldene Aue mit“, sagt die 64-jährige. „Ich möchte hier die Interessen unserer älteren Menschen vertreten. Die Probleme und Wünsche unserer Senioren sollen nicht vergessen werden.“