Die Seniorinnen und Senioren der Verbandsgemeinde Goldene Aue haben in Belinda Hesse eine Ansprechpartnerin für ihre Probleme. Ab Januar bietet sie Sprechstunden in Berga an.

Belinda Hesse aus Bösenrode ist als Mitglied des Kreisseniorenrates Ansprechpartnerin - Was sie bewegen will

Bösenrode/MZ. - Seit vergangenem Juni ist Belinda Hesse aus Bösenrode Mitglied des Kreisseniorenrates Mansfeld-Südharz. „Hier arbeite ich für die Verbandsgemeinde Goldene Aue mit“, sagt die 64-jährige. „Ich möchte hier die Interessen unserer älteren Menschen vertreten. Die Probleme und Wünsche unserer Senioren sollen nicht vergessen werden.“