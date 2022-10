Bei Sotterhausen gefilmtes Tier war „höchstwahrscheinlich“ wirklich ein Wolf

Sangerhausen/MZ - Bei dem Tier, das zwischen Sotterhausen und Einzingen mit dem Handy gefilmt wurde, handelt es sich „höchstwahrscheinlich um einen Wolf“. Das hat Julia Kamp vom Wolfskompetenzzentrum (WZI) Sachsen-Anhalt in Iden auf MZ-Anfrage bestätigt. Die Experten würden die Gegend, an der die Mitarbeiter des Agrarbetriebs Beyernaumburg auf den grauen Räuber gestoßen waren, auch gern selbst näher untersuchen, so Kamp.

In der näheren Umgebung dieser Sichtung sei dem WZI bisher noch kein territoriales Wolfsvorkommen bekannt, erklärt die Expertin. Die nächstgelegenen bereits bekannten Territorien befänden sich im Grenzgebiet mit Thüringen bei Ilfeld, wo ein territoriales Paar nachgewiesen wurde, und grenzübergreifend mit Niedersachsen bei Braunlage, wo ebenfalls ein territoriales Paar ansässig ist.

Hinweise immer willkommen

„Generell sind wir immer an Meldungen von Hinweisen auf Wolfsaktivität interessiert“, sagt Kamp. Das betreffe Sichtungen und Spuren ebenso wie Kotfunde. Den Kontakt zum WZI finde man sofort, wenn man im Internet Sichtung Wolf oder Hinweise Wolf sowie Sachsen-Anhalt eingibt.

Ein Mitarbeiter des in Sotterhausen ansässigen Agrarbetriebs Beyernaumburg hatte den Wolf am Freitag gegen 21.30 Uhr bei der Zuckerrübenernte auf einem Feld zwischen Sotterhausen und Einzingen entdeckt und geistesgegenwärtig mit dem Handy gefilmt. Um diese Jahreszeit könnte es sich sehr gut um ein junges Tier handeln, das die Eltern verlassen hat und nun ein eigenes Territorium sucht.

Der neue Monitoringbericht zu den in konkreten Territorien in Sachsen-Anhalt festgestellten Wolfsrudeln, Paaren und Einzeltieren soll im Dezember diesen Jahres vorgestellt werden.