Behinderungen auf der A38 zwischen Heringen und Berga

Berga

In der Zeit vom 13. bis 30. April finden auf der Autobahn 38 in Richtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga (Thyratalbrücke) auf circa einem Kilometer Instandsetzungsmaßnahmen statt. Das hat die Autobahn GmbH, Niederlassung Ost in Halle, jetzt mitgeteilt. Der Verkehr wird demnach einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Autobahn GmbH bittet die Autofahrer um eine angepasste Fahrweise im Bereich der Baustellenein- und -ausfahrten, um die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen vor Ort während der Bauarbeiten zu gewährleisten.

Zudem werden die Sanierungsarbeiten auf der Autobahn am Kreuz Rippachtal seit einigen Tagen mit dem zweiten Bauabschnitt fortgesetzt. Dazu werden noch bis 28. Mai die Verteilerfahrbahnen Süd und Ost mit Rampen Süd gesperrt. Konkret betreffe dies die Überfahrt von Göttingen (A 38) nach Berlin (A 9), von Leipzig (A 38) nach Berlin (A 9) sowie von Berlin (A 9) nach Leipzig (A 38). Die Umleitungen werden weiträumig ausgeschildert und erfolgen über die Anschlussstellen Leuna und Lützen auf der A 38 sowie die Anschlussstellen Bad Dürrenberg und Weißenfels auf der A 9. (mz)