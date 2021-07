Behinderungen auf A38 wegen Einbau von Induktionsschleifen

Sangerhausen/MZ - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch müssen sich Autofahrer auf der A 38 in Richtung Göttingen auf Verzögerungen einstellen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, werden von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Sangerhausen-West und Roßla Induktionsschleifen eingebaut. Einzelne Fahrstreifen werden wechselweise gesperrt, der Verkehr wird einspurig an den Baustellen vorbeigeführt. Zusätzlich wird es im Bauzeitraum einen kurzzeitigen Verkehrsstopp geben.

Mit den Induktionsschleifen wird der durchschnittliche tägliche Verkehr registriert. Die Daten zeigen die Verkehrsbelastung, woraus sich der Erhaltungsbedarf der Autobahnen ermitteln lässt. Mit der Frequenz ist auch ein besseres Verkehrsmanagement möglich, beispielsweise durch Geschwindigkeitsregulierungen bei starkem Verkehr.