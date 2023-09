Baustelle an der L230 Eltern wütend über gestrichenen Schulbus in Sangerhausen - Landkreis findet Lösung

Eltern beschweren sich über die gestrichene Verbindung nach der 7. Stunde vom Scholl-Gymnasium in Sangerhausen. Was die Baustelle an der L 230 zwischen Grillenberg und Wippra damit zu tun hat und welche Lösung der Landkreis gefunden hat.