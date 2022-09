Bauarbeiten am Mühlgraben und an der Wipperbrücke dauern doch länger

Eine Spezialfirma aus dem Kabelsketal ist mit den Arbeiten am Mühlgraben an der neu entstehenden Wipperbrücke im Zentrum von Wippra beschäftigt.

Wippra/MZ - Schlechte Nachricht für alle Autofahrer in und um Wippra herum. Die Bauarbeiten an der Brücke am Mühlgraben sowie an der neu entstehenden Wipperbrücke im Zentrum von Wippra dauern noch länger als geplant. Heißt konkret: Ende 2022 kann die Brücke noch nicht für den Autoverkehr freigegeben werden.