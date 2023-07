Bevor in der Kirche Sankt Martin in Martinsrieth die barocken Malereien wieder entstehen können, müssen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Sanierung der Kirche in Martinsrieth

Martinsrieth - „Restauratoren haben in unserer Kirche etwas entdeckt, das uns sprachlos macht“, sagt Gerald Rüdiger, stellvertretender Vorsitzender des Gemeindekirchenrates des Pfarrbereiches Wallhausen-Brücken. Dabei zeigt er auf das Emporenfeld in der Kirche Sankt Martin in Martinsrieth. Unter der jetzigen holzimitierenden Farbe war einst eine farbenfrohe barocke Bemalung. „Bisher dachte ich immer, wir hätten ein kleine, bescheidene Bauernkirche“, erzählt Rüdiger weiter. „Aber das mit dem schlicht und bescheiden muss ich jetzt wohl zurücknehmen.“