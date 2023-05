Kelbra/MZ - Es klingt sehr zufrieden, wenn Burkhard Henning sagt: „Wir liegen voll im Plan.“ Als Direktor des Landesbetriebes für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt ist er auch Bauherr des zukünftigen Kranicherlebniszentrums (KEZ) am Stausee Kelbra. „Der Landkreis arbeitet derzeit an der Baugenehmigung“, sagt er. Dann erfolgt die Ausführungsplanung damit die Ausschreibungen für das acht Millionen-Euro-Objekt planmäßig durchgeführt werden können. Finanziert werden soll das Projekt, das Touristen ganzjährig in die Goldene Aue locken soll, aus Mitteln des Kohle-Strukturfonds des Bundes. Im besten Falle rollen Anfang des Jahres 2024 die Bagger am Südufer des Stausees an, dann wird das KEZ gebaut.

