Am 26. August feiert die Kommunale Bädergesellschaft ein Abschiedsfest im Sangerhäuser Stadtbad. Was den Besuchern geboten wird und wann das Bad voraussichtlich wieder genutzt werden kann.

Bädergesellschaft veranstaltet Abschiedsfest fürs Stadtbad in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - „Bis bald Stadtbad Sangerhausen“ - so lautet das Motto der letzten Veranstaltung im „alten“ Stadtbad der Kreisstadt. Die über 90 Jahre alte Einrichtung soll bekanntlich nach der aktuellen Saison saniert werden. Deshalb lädt die Kommunale Bädergesellschaft (KBS) am Samstag, 26. August, noch einmal zu Spiel und Spaß im und am Wasser ein.