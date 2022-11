Automatisierter Bus ist über 1.400 Kilometer unfallfrei gefahren

Mit Joystick statt Lenkrad - erstmals in Sachsen-Anhalt ist ein elektrischer Shuttlebus in der Fachwerkstadt im Südharz gerollt. Der Testbetrieb wird ausgewertet.

Stolberg/MZ - „Wir hätten gern länger in Stolberg getestet“, sagt Professor Hartmut Zadek von der Uni Magdeburg. Sein Team hat den landesweit ersten Pilotbetrieb eines elektrischen, automatisiert betriebenen Kleinbusses vorbereitet, betreut und jetzt ausgewertet – in Stolberg (Mansfeld-Südharz). Im Beisein vieler Bürger, von Ministerin Lydia Hüskens (FDP/Infrastruktur und Digitales), Landrat André Schröder (CDU) und weiterer Partner. Zu den Zielen gehört, einen Leitfaden für die Einführung automatisierter Shuttlebusse in Sachsen-Anhalt zu erstellen.