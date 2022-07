Autogramme in sangerhausen heiß begehrt Ex-HFC-Spieler: So lockte Norbert Nachtweih viele Besucher ins Spengler-Museum

Der ehemalige HFC-Spieler und spätere Fußball-Profi Norbert Nachtweih war aus Frankfurt/Main gekommen, um in Sangerhausen Einblicke in sein Leben zu geben. Was die kleine Lara Teresa damit zu tun hat.