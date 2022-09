Autobahn 38 am Dreieck Südharz ist nach tödlichem Unfall in Richtung Leipzig voll gesperrt

Lkw fährt auf Schilderwagen der Autobahnmeisterei auf. Fahrtrichtung Leipzig bleibt für Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Langer Rückstau in Richtung Westen.

Sangerhausen. - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 38 in Sangerhausen ist am Samstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle war ein Lkw gegen 4.30 Uhr auf einen Schilderwagen der Straßenmeisterei aufgefahren, der wegen einer Fahrbahnerneuerung in diesem Bereich auf dem Fahrstreifen stand.