Auto- und Hallenbesitzer äußern sich: Wer hat Schrottautos bei Berga in der Natur entsorgt?

Görsbach/Berga/MZ - Einer der Besitzer, der in der Flur bei Görsbach und Berga entdeckten Schrottautos hat zugesichert, die Fahrzeuge an diesem Wochenende abzuholen. Der Allgemeinheit werde so kein Schaden entstehen, sagte der 26-jährige Sangerhäuser Kevin Klapper am Freitag der MZ. Leider sei er die Woche über auf Montage, so dass der Abtransport nicht eher möglich sei.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<