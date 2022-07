Auto in Hackpfüffel aus See gehievt

Hackpüffel - Am Mittwoch war ein Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr am Hackpfüffeler See in Aktion: Seit mehr als zwei Jahren liegt ein Auto im idyllisch gelegenen 1,2 Hektar großen Gewässer, das als Natura 2000 Schutzgebiet ausgewiesen ist. Hier sollen sich bis auf Wasservögel, Amphibien und Fische, wie zum Beispiel Karpfen, Aal und Hecht und naturverbundene Menschen, nichts tummeln. Allerdings zog es auch Umweltfrevler zu diesem Platz.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<