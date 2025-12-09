Das Naturresort Schindelbruch bei Stolberg verfügt neuerdings über einen außergewöhnlichen Pool. Ein Olympiasieger durfte ihn einweihen.

Gerade holte Lukas Märtens bei der Kurzbahn-EM in Polen Silber. Kurz danach weihte er den Außenpool am Naturresort & Spa Schindelbruch bei Stolberg ein.

Stolberg/MZ. - Premiere im Außenpool am Stolberger Naturresort Schindelbruch: Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens, der den Weltrekord über 400 Meter Freistil der Männer hält, hat jetzt das feierliche Anbaden im neuen, beheizten Naturstein-Außenpool übernommen und die ersten Bahnen im Wasser gezogen.