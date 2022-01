Ausschluss von der zentralen Abwasserversorgung? - Allstedt pocht auf Kanal für Ortsteile

Weil weniger Fördermittel fließen, könnte mehren Orten der Ausschluss von der zentralen Abwasserversorgung drohen. Diese Information sorgt beim Hauptausschuss in Allstedt für Stirnrunzeln.

Allstedt/MZ - Mehreren Orten im Gebiet des Wasserverbands Südharz droht der Ausschluss von der zentralen Abwasserversorgung. Dem Verband wurde vom Landesverwaltungsamt nahegelegt, sein Abwasserbeseitigungskonzept dahingehend zu überprüfen, dass für mehr Orte als bisher vorgesehen der Anschluss an ein zentrales Klärwerk flachfällt und stattdessen eine dezentrale Entwässerung über Kleinkläranlagen oder abflusslose Sammelgruben erfolgt.

Hintergrund ist unter anderem, dass in den nächsten Jahren mit deutlich weniger Fördermitteln zu rechnen ist. Der Anschluss aller Orte wäre so schlichtweg nicht mehr zu schaffen.

Hauptausschuss in Allstedt für zentrale Abwasserentsorgung

Im Allstedter Hauptausschuss hatte diese Information für Stirnrunzeln gesorgt. Denn in den Ortsteilen gibt es auch Bürger, die eine zentrale Entwässerung wollen. Jetzt hat Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) eine Willenserklärung auf den Weg gebracht, mit der Allstedts Stadtrat sich eindeutig für eine zentrale Abwasserbeseitigung in den Ortsteilen Katharinenrieth, Nienstedt, Sotterhausen, Winkel und Niederröblingen aussprechen würde.

Am kommenden Montag behandelt der Hauptausschuss das Papier in seiner öffentlichen Sitzung, damit es dem Stadtrat im Februar zur Abstimmung und Verabschiedung vorgelegt werden kann.

Vor- und Nachteile ausgiebig erörtert

Nach Gesprächen im vergangenen Jahr zwischen den betreffenden Ortschaftsräten und dem Wasserverband seien die Vor- und Nachteile der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung ausgiebig erörtert worden, heißt es in der Beschlussvorlage. Bürger, Ortschaftsräte und Stadtverwaltung seien der Auffassung, dass ein zentraler Anschluss an Klärwerke die ökologisch-technisch beste, wirtschaftlichste und dauerhaft demokratischste Entscheidung für die betroffenen Nutzer sei.

Die Umfragen in den Ortsteilen hätten die Verwaltung in dieser Meinung bestärkt. Lediglich in Klosternaundorf sollte man wegen der geografischen Lage und der geringen Einwohnerzahl auf vollbiologische Kleinkläranlagen setzen. Dass die EU-Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 umgesetzt werden muss, dürfe kein Totschlagargument sein.