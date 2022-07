Aus kleinen Setzlingen sind stattliche Bäume geworden

Jörg Hofmann in der Lärchenschonung, die Schüler im November 2019 aufgeforstet haben. In zweieinhalb Jahren sind die Bäume deutlich gewachsen.

Allstedt/MZ - Im November 2019 war’s, da zog eine siebente Klasse aus der Sekundarschule Allstedt in den Stadtwald und setzte 500 kleine Lärchenpflanzen in den Boden - genau da, wo Dürre und der Borkenkäfer einen Fichtenbestand vernichtet hatten. Allstedts Ordnungsamtsleiter Jörg Hofmann, der sich auch um den Waldbesitz der Kommune kümmert, erinnert sich noch genau daran, was er den Schülern damals gesagt hat: „Wenn ihr aus der Schule kommt, sind die schon ein ganzes Stück gewachsen.“