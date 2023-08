Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Die Speisekarten sind gedruckt, der Gastraum mit seinen 28 Plätzen eingeräumt. Am morgigen Mittwoch ist Eröffnung. Dann herrscht wieder Leben in der Sangerhäuser Karl-Liebknecht-Straße 33, in den Räumen, in denen ein Vierteljahrhundert lang das Café „Bück dich“ zu finden war. Das hatte im Anfang November vergangenen Jahres seine Pforten für immer geschlossen.