Aus aktuellem Anlass: Friedens- statt Walpurgisfeuer wird in Beyernaumburg brennen

Vorabend des 1. Mai: In diesem Jahr allerdings reagiert man in Beyernaumburg auf das traurige aktuelle Weltgeschehen und besinnt sich auf die alte Bezeichnung des Friedensfeuers zurück.

Symbolfoto - Am Vorabend des 1. Mai soll es in Beyernaumburg ein Friedensfeuer geben.

Beyernaumburg/MZ - Nach zwei Osterfeuern wird in Beyernaumburg gegenwärtig schon das nächste Zusammentreffen rund um die Flammen vorbereitet. Denn auch den Vorabend des 1. Mai begehen die Beyernaumburger traditionell mit einem großen Feuer, dem ein Fackelumzug vorausgeht. Zu DDR-Zeiten hieß die Veranstaltung am Vorabend des 1. Mai Friedensfeuer, erzählt Ortsbürgermeister Herbert Kranz. Nach der Wende habe sich dann der Name Walpurgisfeuer eingebürgert - wegen der Walpurgisnacht am 30. April.