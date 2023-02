Allstedt/MZ - Es geht los. Am 16. Februar lädt Allstedt zur Auftaktveranstaltung für das Projekt „Energie gewinnen, Landschaft mitgestalten – energieautarkes Allstedt“ ein. Ab 19 Uhr soll in der Zweifeldhalle an der Sophienstraße vorgestellt werden, wie in Allstedt ein eigenes Nahwärmenetz aus erneuerbaren Energien entstehen könnte. Dazu sind alle interessierten Bürger willkommen, informiert Allstedts Bürgermeister Jürgen Richter (CDU).

