Aufstehen für den Frieden: Menschenkette am 8. Mai in Sangerhausen geplant

Sangerhausen/MZ - Am kommenden Sonntag, 8. Mai, dem Tag des Sieges über Hitlerdeutschland 1945, soll in Sangerhausen mit einer besonderen Aktion an die Schrecken des Krieges erinnert und dazu aufgerufen werden, für den Frieden in der Welt aufzustehen. Dazu rufen die evangelischen Kirchengemeinden der Kreisstadt auf.