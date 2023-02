Susi Möbbeck, die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, erwähnte im Interview den Landkreis Mansfeld-Südharz, der „deutlich unter dem Verteilungsschlüssel“ Flüchtlinge aufgenommen hätte. Landrat André Schröder ist verärgert und antwortet mit einem Brief.

Landrat Schröder übt Kritik am Interview mit der Integrationsbeauftragten Sachsen-Anhalts

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Landrat André Schröder (CDU) hat mit Verärgerung auf das MZ-Interview mit der Integrationsbeauftragten der Landesregierung, Susi Möbbeck (SPD), reagiert. „Selten klaffen Lebenswirklichkeit und Interviewtext so weit auseinander“, schrieb er ihr in einem persönlichen Brief, der der MZ vorliegt.