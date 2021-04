Aufgeladen und abtransportiert? Tonnenschwerer Harvester bei Breitenstein verschwunden

Breitenstein - Einer der größten Diebstähle der vergangenen Jahre in Mansfeld-Südharz hat sich in der Nacht zum Dienstag ereignet: Auf einem Feldweg zwischen Breitenstein und dem Auerberg, der von der Landesstraße L 236 abzweigt, haben Unbekannte eine komplette Holzvollerntemaschine gestohlen. Der Sachschaden werde auf 65.000 Euro geschätzt, sagt Steffi Schwan, Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz.

Harvester wird zu Aufräumarbeiten im Wald eingesetzt

Wie sie weiter mitteilt, habe der Besitzer seine Maschine, einen Harvester, am Montagnachmittag auf dem Feldweg zwischen Breitenstein und dem Auerberg verschlossen abgestellt, ungefähr 20 Meter von der Landesstraße entfernt. Doch am Dienstagmorgen war die teure Holzerntemaschine verschwunden. Es werde vermutet, sagt Schwan, dass der Harvester auf ein Fahrzeug aufgeladen und abtransportiert worden sei. Die Polizei habe Spuren gesichert. „Zu möglichen tatverdächtigen Personen gibt es bisher noch keine Hinweise“, sagt die Polizeisprecherin.

Aufgrund der Trockenheit in den zurückliegenden Jahren, mehrerer heftiger Stürme und durch starken Borkenkäferbefall sind große Waldgebiete im Harz bereits abgestorben. Betroffen sind vor allem Fichtenwälder. Um diese Flächen nach und nach wieder aufforsten zu können, müssen zuerst die toten Bäume gefällt und abtransportiert werden. Die Waldbesitzer, sagt beispielsweise Christoph Prinz zu Stolberg-Stolberg, verfügten jedoch nicht über eigene Maschinen. Sie beauftragten üblicherweise Dienstleister mit dem Fällen und Abtransport.

Gezielter Diebstahl von Forst- und Landmaschinen - auch in Mansfeld-Südharz

Offenbar gibt es Diebe oder Diebesbanden, die es ganz gezielt auf Forst -oder Landtechnik abgesehen haben - nicht nur im Harz, sondern deutschlandweit. Mitte März berichtete die Polizei Lüneburg vom Diebstahl eines Harvester-Aggregats und weiteren Werkzeugs, der Schaden belief sich auf mehrere zehntausend Euro. Im Februar verschwanden aus einem Waldgebiet nahe Bad Hersfeld mehrere Harvester-Ketten und ein Reserverad im Gesamtwert von etwa 12.000 Euro. Aus dem Westerwald wurde von einer Diebstahlserie berichtet, als mehrere an Harvestern montierte Geräte, Werkzeuge und Schneideketten abgebaut wurden.

Allerdings habe es in der Vergangenheit auch schon einen ähnlichen Fall im Landkreis Mansfeld-Südharz gegeben, sagt Steffi Schwan. In Rothenschirmbach wurde ein Traktor auf die gleiche Weise gestohlen und abtransportiert. Ein anderer Fall hatte ebenfalls die Polizei beschäftigt: Vor fast genau einem Jahr hatten Unbekannte aus einem Traktor in Allstedt das GPS-Gerät ausgebaut, zwei Monitore und Computereinheiten für die Steuerung des Traktors mitgehen lassen. (mz/Roman Fürst und Helga Koch)