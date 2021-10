Aufführung des Mozart-Requiems in der Sangerhäuser Jacobikirche

Sangerhausen/MZ - Es wird das erste große Konzert seit fast zwei Jahren: Am 17. Oktober, 17 Uhr, führt die Evangelische Kantorei in der Sangerhäuser Jacobikirche das Mozart-Requiem auf. Die Proben finden unter schwierigen Bedingungen statt, berichtet Kirchenmusikdirektorin Martina Pohl, die das Konzert leiten wird. Geprobt werden muss mit zwei Meter Abstand zwischen allen Beteiligten. Deshalb ist die Kirche zum Probenraum für den Chor geworden. Das Ganze erfordere viel Kraft und Konzentration, berichtet Pohl. „Wie gut, dass die meisten Kantoreimitglieder das Mozart-Requiem schon gesungen haben, das gibt Sicherheit für dieses besondere Konzert“, sagt sie.

An dessen Anfang stehen zunächst die „Vier ernsten Gesänge“ von Johannes Brahms für Bariton und Orchester. Den biblischen Texten zum Thema Tod und Sterben gibt die Vertonung durch Brahms eine einmalige emotionale Tiefe, sagt Pohl. Als Solist ist der Leipziger Opernsänger Daniel Blumenschein zu erleben, beim anschließenden Mozart-Requiem ergänzen Stefanie Fels, Constanze Hirsch und Andre Khamasmie das Solistenquartett. Zudem musiziert das Mitteldeutsche Kammerorchester. „Mit dem Programm wollen wir an all jene erinnern, die während der Coronazeit schwer erkrankt oder verstorben sind.

An alle, die von ihren Lieben unter schwierigen Bedingungen Abschied nehmen mussten. Und an alle, die über Monate im Ausnahmezustand die Erkrankten versorgt und begleitet haben“, sagt Pohl. Wer das Bedürfnis habe, an einen bestimmten Menschen zu erinnern, könne vor Beginn des Konzerts eine Kerze in der Kirche anzünden. Am kommenden Samstag werden sich die Mitglieder der Kantorei zu einem Probentag in der Jacobikirche treffen. Wer das große Konzert miterleben möchte, muss sich rechtzeitig um Plätze kümmern. Denn wegen der Abstandsregeln gibt es nur 120 Karten.

›› Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, in der Genusscompany Kolodziej und in der Jacobikirche.