Auf was sich die Grünen, die Linken, die FDP und die AfD in Mansfeld-Südharz im Wahlkampf einstellen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - In rund drei Monaten dürfte sie plötzlich schon sein: die Bundestagswahl. Was sich in Berlin zwar lange andeutete, aber letztlich doch schnell entschied, hat auch die Parteien an der Basis in Mansfeld-Südharz mehr oder wenig kalt erwischt. „Es muss nun einiges spontan organisiert werden“, sagt Grünen-Kreischefin Elke Wiesenberg-Möller.