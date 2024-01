Ein 23-Jähriger ist am Bahnhof in Sangerhausen auf einen Oberleitungsmast geklettert und hat damit einen Großeinsatz der Rettungskräfte verursacht. Der Einsatz hatte immense Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Auf Strommast geklettert: 23-Jähriger löst Großeinsatz am Sangerhäuser Bahnhof aus

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Das haben selbst erfahrene Polizisten noch nicht erlebt: Ein 23-jähriger Sangerhäuser ist am Dienstagabend am Sangerhäuser Bahnhof auf einen Oberleitungsmast der Bahn geklettert und hat so einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.