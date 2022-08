Auf Schatzsuche an der Wipper

Hayn/MZ - „Guck mal, meine Füße sind ganz voll Matsch“, sagt Holly und lacht. Schuhe und Strümpfe hat die Achtjährige längst ausgezogen und neben der Wipper ins Gras gestellt. Jetzt sucht sie mit den anderen Ferienspielkindern in und an der Wipper nach Gold! Holly wohnt in Sangerhausen und verbringt einen Teil der Sommerferien bei den Großeltern in Breitenbach. Ihre Freundin, die sechsjährige Charlotte, hat sie zu den Ferienspielen beim Harzklub Hayn (Mansfeld-Südharz) mitgenommen.