Auf der Suche nach Bargeld? Unbekannte hebeln Ticketautomat in Sangerhausen auf

Sangerhausen/MZ - Der Ticketautomat zum Parkplatz in der Otto-Nuschke-Straße in Sangerhausen ist am Wochenende beschädigt worden. Unbekannte haben an der Abdeckplatte gehebelt. Ob sich die Täter Geld versprochen haben, ist nicht klar. Der Automat dient lediglich zum Einzug der Parktickets, so die Polizei.